ВВС США отработали «слоновью прогулку» у российских границ на Аляске

Американские военно-воздушные силы провели манёвры у российско-американской границе на Аляске. Сообщение об этом опубликовано на сайте авиабазы Эйлсон.

Отмечается, что манёврах принимали участие 18 F-35A Lightning II и 12 F-16 Fighting Falcon, всего 30 истребителей, а также два заправочных самолёта.

Авиабаза сообщает, что ВВС выполнили так называемую «слоновью прогулку»: движение в тесном построении, используемое для боевых вылетов.

Как отметил командир 354 авиаполка американских ВВС Дэвид Скалики, манёвры эскадрильи были проведены для проверки боевой готовности экипажей и воздушных судов, а также для «демонстрации силы» в регионе.

Ранее во вторник у российских границ был перехвачен самолёт OP-3C ВВС Японии. Истребитель Су-30 из сил Восточного военного округа поднялся на опознавание и перехват объекта над Японским и Охотским морями и сопроводил самолёт, не допустив нарушения госграницы.

