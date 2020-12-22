Российский Су-30 перехватил самолёт ВВС Японии

Российский истребитель Су-30 перехватил японский патрульный самолёт над Японским и Охотским морями. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

По данным центра, российская система контроля воздушного пространства обнаружила объект, приближающийся к российской границе над нейтральными водами. Истребитель Су-30 из сил Восточного военного округа поднялся на опознавание воздушной цели и её перехват.

Экипаж российского истребителя обнаружил в воздушном пространстве самолёт OP-3C военно-воздушных сил Японии. Российские лётчики сопроводили патрульный самолёт над Японским и Охотским морями, не допустив нарушения госграницы.

