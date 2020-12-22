Российский Су-30 перехватил самолёт ВВС Японии
Российский истребитель Су-30 перехватил японский патрульный самолёт над Японским и Охотским морями. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
По данным центра, российская система контроля воздушного пространства обнаружила объект, приближающийся к российской границе над нейтральными водами. Истребитель Су-30 из сил Восточного военного округа поднялся на опознавание воздушной цели и её перехват.
Экипаж российского истребителя обнаружил в воздушном пространстве самолёт OP-3C военно-воздушных сил Японии. Российские лётчики сопроводили патрульный самолёт над Японским и Охотским морями, не допустив нарушения госграницы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+28 776 / сут.
Умерли
51 912+561 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 158 / сут.
- Путин и Макрон провели телефонный разговор
- Доктор Комаровский назвал способы защиты от нового COVID-мутанта
- Госдеп ввёл санкции против супруги Асада и её родственников
- СМИ: Колумбия выслала двух дипломатов из РФ по подозрению в шпионаже
- Российский Су-30 перехватил самолёт ВВС Японии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru