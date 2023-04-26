ВВС Германии заявили о сопровождении трех российских самолетов над Балтийским морем

Отмечается, что военные якобы перехватили разведывательные воздушные суда.

«Немецкие и британские Eurofighter были подняты для идентификации трех военных самолетов», — указано в сообщении.

По данным немецких ВВС, два российских Су-27 и один Ил-20 «без сигнала транспондера» пролетели в воздушном пространстве над Балтийским морем.



