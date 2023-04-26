ВВС Германии заявили о сопровождении трех российских самолетов над Балтийским морем
26 апреля 202312:53
Истребители Военно-воздушных сил Германии и Великобритании обнаружили и сопроводили три российских самолета над Балтийским морем. Об этом сообщили ВВС ФРГ на своей странице в Twitter.
Отмечается, что военные якобы перехватили разведывательные воздушные суда.
«Немецкие и британские Eurofighter были подняты для идентификации трех военных самолетов», — указано в сообщении.
По данным немецких ВВС, два российских Су-27 и один Ил-20 «без сигнала транспондера» пролетели в воздушном пространстве над Балтийским морем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru