ВВС Германии заявили о сопровождении трех российских самолетов над Балтийским морем

Истребители Военно-воздушных сил Германии и Великобритании обнаружили и сопроводили три российских самолета над Балтийским морем. Об этом сообщили ВВС ФРГ на своей странице в Twitter.

Над Черным морем заметили самолет-разведчик и истребители НАТО

Отмечается, что военные якобы перехватили разведывательные воздушные суда.

«Немецкие и британские Eurofighter были подняты для идентификации трех военных самолетов», — указано в сообщении.

По данным немецких ВВС, два российских Су-27 и один Ил-20 «без сигнала транспондера» пролетели в воздушном пространстве над Балтийским морем.


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ФОТО: РИА Новости
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