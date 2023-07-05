Второй полк теробороны численностью 3 тысячи бойцов сформируют в Белгородской области

Второй полк территориальной самообороны численностью три тысячи бойцов сформируют в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

По его словам, сейчас обсуждается возможность вооружения полка.

Всего на границе Белгородской области с Украиной было создано семь батальонов. Отряды территориальной обороны тренируются в регионе с ноября 2022 года.

Ранее Гладков рассказал, что около 60 храмов Белгородской митрополии, которые расположены в приграничных с Украиной районах, были частично или полностью разрушены в результате обстрелов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:Российская АрмияВСУВоеннослужащиеБелгород

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