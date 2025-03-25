ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 260 солдат и 10 автомобилей

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 69 960 военнослужащих, 401 танк, 327 БМП и 289 БТР, 2222 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 585 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 18 РЛС контрбатарейной борьбы и 2 542 автомобиля.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что из приграничных районов региона эвакуировано 606 человек, в том числе 16 детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

