ВСУ потеряли на Курском направлении более 4700 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боевых действий на курском направлении потеряли более 4700 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Также российские войска подбили 68 танков и 27 БМП, 53 бронетранспортера и 336 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских орудия.

Кроме того, были поражены пять установок ЗРК, 10 пусковых установок РСЗО, шесть станций РЭБ и четыре единицы инженерной техники.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина планировала атаку на Курскую область в тайне и без возможности обратной связи, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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