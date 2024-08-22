ВСУ потеряли на Курском направлении более 4700 военнослужащих

Также российские войска подбили 68 танков и 27 БМП, 53 бронетранспортера и 336 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских орудия.

Кроме того, были поражены пять установок ЗРК, 10 пусковых установок РСЗО, шесть станций РЭБ и четыре единицы инженерной техники.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина планировала атаку на Курскую область в тайне и без возможности обратной связи, сообщает RT.

