ВСУ потеряли на Курском направлении 25 943 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 280 военнослужащих, трое сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сводке ведомства говорится, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 25 943 военнослужащих.
Также российские войска подбили 175 танков, 92 БМП и 103 БТР, 989 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 224 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок РСЗО, 55 станций РЭБ и 681 автомобиль.
Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что в Курской области сдаются в плен элитные подразделения ВСУ, сообщает RT.
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