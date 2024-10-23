ВСУ потеряли на Курском направлении 25 943 военнослужащих

В сводке ведомства говорится, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 25 943 военнослужащих.

Также российские войска подбили 175 танков, 92 БМП и 103 БТР, 989 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 224 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок РСЗО, 55 станций РЭБ и 681 автомобиль.

Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что в Курской области сдаются в плен элитные подразделения ВСУ, сообщает RT.

