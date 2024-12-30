ВСУ отступили в трансформаторную будку после атаки в Курахово

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины в Курахово в ДНР пряталась от российских беспилотных летательных аппаратов в трансформаторной будке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оператора БПЛА с позывным «Печорин».

По его словам, перед тем, как спрятаться в трансформаторной будке, противник использовал в качестве укрытия от беспилотников квартиры многоэтажного дома. Они покинули их после шести атак беспилотников.

Ранее стало известно, что более 6 тысяч уголовных дел возбуждено в Донбассе за преступления Киева с 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияРоссийская АрмияВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры