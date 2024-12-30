ВСУ отступили в трансформаторную будку после атаки в Курахово

Москва готова к переговорам по Украине, но договоренности должны быть такими, чтобы их невозможно было нарушить

Мирный житель Горловки пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ

В Нижегородской области в 2025 году появятся региональные доплаты в виде «зарплат» для родителей

Путин поздравил Володара Мурзина с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам в Нью-Йорке