ВСУ отступили в трансформаторную будку после атаки в Курахово
Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины в Курахово в ДНР пряталась от российских беспилотных летательных аппаратов в трансформаторной будке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оператора БПЛА с позывным «Печорин».
По его словам, перед тем, как спрятаться в трансформаторной будке, противник использовал в качестве укрытия от беспилотников квартиры многоэтажного дома. Они покинули их после шести атак беспилотников.
Ранее стало известно, что более 6 тысяч уголовных дел возбуждено в Донбассе за преступления Киева с 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru