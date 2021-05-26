ВС Украины провели учения в Азовском море

Малые бронированные катера ВМС Украины провели учения в Азовском море. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил ВС Украины.

Отмечается, что экипажи катеров «Вышгород» и «Аккерман» тренировались в маневрировании в одиночку и группой кораблей, а также отработали поисково-спасательную операции, провели эпизод морского боя с кораблями противника, уничтожит мишени, имитирующие надводные цели противника».

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Ранее стало известно, что японское рыболовецкое судно столкнулось с российским судном. Происшествие случилось у побережья острова Хоккайдо. В результате погибли три члена экипажа японского судна, передает «Интерфакс».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Азовское МореВоенные УченияУкраина
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