ВС Украины провели учения в Азовском море
Малые бронированные катера ВМС Украины провели учения в Азовском море. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил ВС Украины.
Отмечается, что экипажи катеров «Вышгород» и «Аккерман» тренировались в маневрировании в одиночку и группой кораблей, а также отработали поисково-спасательную операции, провели эпизод морского боя с кораблями противника, уничтожит мишени, имитирующие надводные цели противника».
Ранее стало известно, что японское рыболовецкое судно столкнулось с российским судном. Происшествие случилось у побережья острова Хоккайдо. В результате погибли три члена экипажа японского судна, передает «Интерфакс».
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