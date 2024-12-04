ВС России взяли под контроль участок границы ЛНР у Стельмаховки

Армия России взяла под полный контроль участок административной границы Луганской Народной Республики к западу от Стельмаховки на купянском направлении. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

«Нашим войскам удалось перейти административную границу ЛНР западнее населенного пункта Стельмаховка и взять ее под полный контроль», — рассказал эксперт.

По словам Марочко, на этом направлении Вооруженные силы России продвигаются вперед сразу на двух участках. Армия начала охват с севера и юга Лозовой.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что до полного освобождения ЛНР осталось всего пять населенных пунктов, пишет 360.ru.

