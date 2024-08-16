ВС России уничтожили антенны Starlink в Херсонской области

Бойцы российской группировки войск «Днепр» нанесли массированный удар по системам связи ВСУ на правобережье в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Как отметил губернатор, расчеты БПЛА арктической бригады выследили и уничтожили с помощью FPV-дронов несколько украинских антенн и ретрансляторов на Каховском направлении.

«Ульяновские десантники при помощи квадрокоптеров со сбросами ликвидировали немалое число спутниковых антенн Starlink на правом берегу Днепра. Противник прятал их в полуразрушенных домах», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Глава Херсонской области отметил, что противник использовал уничтоженные объекты для управления беспилотниками при атаках на мирное население левобережья.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян заявил, что военные успешно выполнили боевые задачи на каховском направлении, обеспечив контроль островной зоны Днепра и воспрепятствовав перегруппировке противника, напоминает Ura.ru.

