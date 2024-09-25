ВС России поразили центр радиосвязи ВСУ

Российские войска поразили украинские центр радиосвязи, цеха производства, склад беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.

Как уточнили в военном ведомстве, удары по объектам нанесли оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

«Нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники... в 153 районах», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее в министерстве сообщили, что подразделения Южной группировки войск уничтожили семь полевых складов боеприпасов ВСУ, пишет RT.

