ВС России поразили центр радиосвязи ВСУ
Российские войска поразили украинские центр радиосвязи, цеха производства, склад беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.
Как уточнили в военном ведомстве, удары по объектам нанесли оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
«Нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники... в 153 районах», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее в министерстве сообщили, что подразделения Южной группировки войск уничтожили семь полевых складов боеприпасов ВСУ, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru