ВС России поразили обеспечивающие ВСУ нефтяные объекты

Российские военные за минувшие сутки поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие украинскую армию. Об этом сообщает Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией... нанесено поражение объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим ВСУ, военной аэродромной инфраструктуре», - говорится в заявлении ведомства.

Также армия России поразила места хранения и применения БПЛА противника, скопления живой силы и техники ВСУ в 146 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 18 марта средства ПВО сбили 46 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, пишет RT.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВСУВооруженные Силы РФ

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