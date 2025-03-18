ВС России поразили обеспечивающие ВСУ нефтяные объекты
Российские военные за минувшие сутки поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие украинскую армию. Об этом сообщает Минобороны.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией... нанесено поражение объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим ВСУ, военной аэродромной инфраструктуре», - говорится в заявлении ведомства.
Также армия России поразила места хранения и применения БПЛА противника, скопления живой силы и техники ВСУ в 146 районах.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 18 марта средства ПВО сбили 46 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru