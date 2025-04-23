ВС России освободили Тарасовку в ДНР
23 апреля 202512:21
Российские войска взяли под свой контроль село Тарасовка в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.
«Освобожден населенный пункт Тарасовка», - указано в сообщении ведомства.
Село освободили в результате активных действий сил группировки войск «Южная».
Ранее армия России взяла под контроль населенный пункт Сухая Балка в ДНР, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru