ВС России освободили Тарасовку в ДНР

Российские войска взяли под свой контроль село Тарасовка в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.

«Освобожден населенный пункт Тарасовка», - указано в сообщении ведомства.

Село освободили в результате активных действий сил группировки войск «Южная».

Ранее армия России взяла под контроль населенный пункт Сухая Балка в ДНР, пишет RT.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияДНРВооруженные Силы РФМинобороны

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