ВС России освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар
19 декабря 202411:52
Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, заявили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что их взяли под контроль силы группировки войск «Восток».
«Подразделения... в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар», — говорится в сообщении.
Ранее армия России взяла под свой контроль Трудовое и Старые Терны в ДНР, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru