ВС России освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар

Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, заявили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что их взяли под контроль силы группировки войск «Восток».

«Подразделения... в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар», — говорится в сообщении.

Ранее армия России взяла под свой контроль Трудовое и Старые Терны в ДНР, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРМинобороныВооруженные Силы РФ

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