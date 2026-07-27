Путин 27 июля наградит отличившихся депутатов Госдумы

Президент РФ Владимир Путин 27 июля встретится с депутатами Госдумы восьмого созыва. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По его словам, российский лидер выступит перед депутатами восьмого созыва, а также наградит особо отличившихся парламентариев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за пять лет работы нижняя палата парламента приняла 2 980 федеральных законов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его словам, также депутаты завершили работу по интеграции исторических регионов РФ и полностью выполнили послания главы государства Федеральному собранию за предыдущие годы.

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ФОТО: РИА Новости
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