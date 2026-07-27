В России призвали не позволить Вере Брежневой вновь зарабатывать на россиянах
Решившая снова петь на русском языке Вера Брежнева вряд ли будет пользоваться спросом. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил продюсер Павел Рудченко.
По его мнению, певица «потеряла все доверие среди россиян». Он указал, что артистка «не сможет рассчитывать на второй шанс», даже если снизит гонорар.
Рудченко также не исключил, что Брежнева может попытаться вернуться на российскую сцену, однако допустить этого нельзя.
«Я бы обратил особое внимание общественников... Таким артистам в нашей стране не место, я так считаю. Вот выбрала новый контент, бренд, работая на украинскую власть, пусть там теперь и развивается», — заключил эксперт.
Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что Брежневу «пора признать иноагентом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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