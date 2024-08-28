ВС России освободили Камышевку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Камышевка», — указали в ведомстве, подчеркнув, что ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ.

Кроме того, группировка «Центр» нанесла поражение противнику в районах Розовки, Дружбы, Гродовки, Дзержинска, Карловки, а также Галицыновки, Лесовки и Михайловки. Также российские бойцы отбили семь контратак ВСУ.

На этом участке линии соприкосновения украинские войска потеряли до 475 солдат, бронетранспортер М113 из США, два автомобиля, по два орудия Д-20 и САУ «Гвоздика», гаубицы М777, «Мста-Б» и Д-30.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Орловка в ДНР, напоминает RT.

