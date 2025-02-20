ВС России освободили 64% занятой ВСУ территории Курской области
Российские военные за прошлый год освободили от ВСУ территории площадью около 4,5 тысячи квадратных километров. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской газете «Красная звезда».
«Всего в 2024 году... освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником а за два месяца этого года – еще более 600 квадратных километров», — отметил Рудской.
По его словам, в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях освободили от противника около 75% территорий. При этом в Луганской Народной Республике осталось очистить менее 1%.
Также Рудской рассказал об освобождении Курской области после нападения украинских сил, подчеркнув, что армия России ведет наступление на всех направлениях. Находящаяся под контролем ВСУ территория региона сокращена более чем вдвое, уже освобождено более 800 кв. км, или почти 64% от занятой противником земли.
Ранее Сергей Рудской заявил, что за 2024 год ВСУ потеряли 590 тысяч человек убитыми и ранеными, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru