В Кремле заявили, что РФ не получила ответа Киева по переговорам в Стамбуле 2 июня

Также Песков заявил, что российская сторона не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию украинского конфликта, так как переговоры должны идти в непубличном режиме.

Ранее помощник президента России и глава переговорной делегации в Стамбуле Владимир Мединский позвонил главе Минобороны Украины Рустему Умерову и предложил дату и место встречи для обмена меморандумами с условиями по перемирию.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия предлагает провести второй раунд российско-украинских переговоров 2 июня в Стамбуле, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



