В Кремле заявили, что РФ не получила ответа Киева по переговорам в Стамбуле 2 июня
Россия не получала от Украины ответа на предложение провести второй раунд российско-украинских переговоров 2 июня в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока, насколько мне известно, Россия не получила ответа», - уточнил о в беседе с журналистами.
Также Песков заявил, что российская сторона не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию украинского конфликта, так как переговоры должны идти в непубличном режиме.
Ранее помощник президента России и глава переговорной делегации в Стамбуле Владимир Мединский позвонил главе Минобороны Украины Рустему Умерову и предложил дату и место встречи для обмена меморандумами с условиями по перемирию.
Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия предлагает провести второй раунд российско-украинских переговоров 2 июня в Стамбуле, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru