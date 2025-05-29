В Кремле заявили, что РФ не получила ответа Киева по переговорам в Стамбуле 2 июня

Россия не получала от Украины ответа на предложение провести второй раунд российско-украинских переговоров 2 июня в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока, насколько мне известно, Россия не получила ответа», - уточнил о в беседе с журналистами.

Угрозы Мединскому и вранье Умерова: Украина согласилась на переговоры 2 июня

Также Песков заявил, что российская сторона не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию украинского конфликта, так как переговоры должны идти в непубличном режиме.

Ранее помощник президента России и глава переговорной делегации в Стамбуле Владимир Мединский позвонил главе Минобороны Украины Рустему Умерову и предложил дату и место встречи для обмена меморандумами с условиями по перемирию.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия предлагает провести второй раунд российско-украинских переговоров 2 июня в Стамбуле, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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