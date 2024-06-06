ВС РФ поразили на Украине пункты временной дислокации иностранных наемников

В сообщении говорится, что за сутки российские военные также поразили склад хранения безэкипажных катеров и место подготовки и запуска БПЛА аэродромного типа.

Кроме того, удары были нанесены по скоплениям живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 127 районах.

В военном ведомстве указали, что для ударов использовались оперативно-тактическая авиация и беспилотники, также участвовали ракетные войска и артиллерия.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ ежемесячно теряют около 50 тысяч человек, сообщает RT.

