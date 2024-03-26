ВС РФ нанесли групповой удар по центрам принятия решений и объектам СБУ

Российские войска в течение суток нанесли групповой удар по украинским центрам принятия решения и предприятиям военно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что также были атакованы места дислокации «украинских нацформирований и иностранных наёмников», объекты Службы безопасности Укрины (СБУ),

Отмечается, что для нанесения удара использовалось высокоточное оружие большой дальности морского и наземного базирования, а также беспилотники.

«Все объекты поражены. Цели удара достигнуты», - заключили в российском оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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