ВС РФ нанесли групповой удар по центрам принятия решений и объектам СБУ
Российские войска в течение суток нанесли групповой удар по украинским центрам принятия решения и предприятиям военно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что также были атакованы места дислокации «украинских нацформирований и иностранных наёмников», объекты Службы безопасности Укрины (СБУ),
Отмечается, что для нанесения удара использовалось высокоточное оружие большой дальности морского и наземного базирования, а также беспилотники.
«Все объекты поражены. Цели удара достигнуты», - заключили в российском оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru