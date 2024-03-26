Российские военные заполучили первую трофейную БМП Marder
Бойцы Южной группировки войск эвакуировали с линии соприкосновения первую трофейную боевую машину пехоты Marder немецкого производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Как отметили в ведомстве, военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса эвакуировали машину в ночное время суток в ходе тщательно подготовленной операции.
«Была проведена разведка местности, с помощью инженеров проложили новую дорогу, разминировали минные поля и обеспечили скрытный подход... Силами эвакуационного взвода и танкового батальона бригады немецкий трофей был успешно эвакуирован», — подчеркнули в министерстве.
Отмечается, что БМП Marder получила незначительные повреждения из-за мин, которыми украинские военные попытались уничтожить машину. По данным Минобороны, техника увязла в грунте, не достигнув своей изначальной цели из-за большого веса, и ВСУ пришлось бросить БМП и сбежать.
По словам замкомандира по технической части с позывным «Казбек», Marder захватили в населенном пункте Северное на Авдеевском направлении во время контратаки противника. Машину эвакуировали в тыл для изучения, пишет «Свободная пресса».
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