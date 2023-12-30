Врачам группировки войск «Запад» вручили государственные награды в зоне СВО
Военным медикам 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» вручили государственные награды в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны.
«Военным врачам и медицинскому персоналу 1-й гвардейской танковой армии ... за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе проведения специальной военной операции, были вручены очередные награды», — указали в ведомстве.
Военнослужащие получили медали «За спасение погибавших» на территории одного из госпиталей на купянском участке фронта. Награды вручил замкомандующего 1-й гвардейской танковой армии Владимир Румянцев, который поблагодарил медиков за стойкость и высокий профессионализм, а также поздравил с наступающим Новым годом, пожелав крепкого здоровья и успехов в службе.
Ранее на передовой наградили 45 военнослужащих за освобождение города Марьинка в ДНР, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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