Врачам группировки войск «Запад» вручили государственные награды в зоне СВО

«Военным врачам и медицинскому персоналу 1-й гвардейской танковой армии ... за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе проведения специальной военной операции, были вручены очередные награды», — указали в ведомстве.

Военнослужащие получили медали «За спасение погибавших» на территории одного из госпиталей на купянском участке фронта. Награды вручил замкомандующего 1-й гвардейской танковой армии Владимир Румянцев, который поблагодарил медиков за стойкость и высокий профессионализм, а также поздравил с наступающим Новым годом, пожелав крепкого здоровья и успехов в службе.

Ранее на передовой наградили 45 военнослужащих за освобождение города Марьинка в ДНР, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

