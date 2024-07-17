Возвращенные из украинского плена российские военные прибыли в Москву

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, прибыли в Москву. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Возвращенные военнослужащие прибыли в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны.

Минобороны сообщило о возвращении из плена 95 российских военных

На видео, опубликованном телеканалом, показан момент высадки военнослужащих из военно-транспортного самолета Ил-76.

В среду Министерство обороны объявило о возвращении 95 российских военнослужащих из украинского плена. Взамен украинской стороне было передано такое же количество солдат ВСУ. Посредническую роль в гуманитарном процессе играли ОАЭ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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