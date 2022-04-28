Польское Минобороны объявило о передвижении военной техники в связи с учениями

В сообщении говорится, что с 1 мая военные колонны можно будет увидеть практически по всей стране, «на автомагистралях, скоростных трассах и дорогах местного значения».

Военное ведомство обратилось к гражданам с просьбой не фотографировать и не публиковать информацию о передвижении войск.

Ранее в Минобороны Румынии опровергли информацию о якобы переброске военной техники НАТО к украинской границе. В ведомстве пояснили, что в стране проводятся военные учения, сообщает RT.

