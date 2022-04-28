Польское Минобороны объявило о передвижении военной техники в связи с учениями
Передвижение колонн военной техники в Польше будет осуществляться в связи с предстоящими учениями, сообщает пресс-служба польского Минобороны.
В сообщении говорится, что с 1 мая военные колонны можно будет увидеть практически по всей стране, «на автомагистралях, скоростных трассах и дорогах местного значения».
Военное ведомство обратилось к гражданам с просьбой не фотографировать и не публиковать информацию о передвижении войск.
Ранее в Минобороны Румынии опровергли информацию о якобы переброске военной техники НАТО к украинской границе. В ведомстве пояснили, что в стране проводятся военные учения, сообщает RT.
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