Волонтеры отмечают интерес москвичей к информации о записи на контрактную службу

В частности, волонтер центра отбора на службу по контракту Евгений, работающий на одной из таких стоек у метро «Аэропорт» сообщил, что ежедневно подходит порядка 150-200 человек. Они задают вопросы, интересуются службой по контракту. Настрой у людей положительный, отмечает Евгений. Он также рассказал, что волонтеры получают много положительных откликов на данную акцию.



Волонтер центра отбора на службу по контракту Алексей, раздающий информационные брошюры у станции МЦК «Коптево», рассказал, что волонтерам нужно рассказывать людям о том, что любой желающий может стать защитников родины, заключив контракт на военную службу.



Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в столице с 3 апреля и расположен на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1.

