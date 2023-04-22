Актер Юрий Васильев посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве
22 апреля 202316:28
Актер театра и кино, народный артист России Юрий Васильев посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве и поддержал тех, кто планирует отправиться на выполнение служебных задач.
Актер назвал присутствующий в пункте отбора настоящими мужчинами. Кроме того, актер и поэт подчеркнул высокую организацию работы пункта отбора.
По словам Васильева, столица всегда подает пример того, как все должно работать в идеале.
Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в столице с 3 апреля.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 030 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 414 / сут.
- Украинские диверсанты взорвали локомотивное депо в Мелитополе
- СМИ: затопленное США в 1942 году судно с телами пленных нашли в Южно-Китайском море
- Взрывоопасная ситуация. После эвакуации из-за бомбы жителей Белгорода вернули в дома
- Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области
- Эвакуированных из-за взрывоопасного предмета в Белгороде начнут возвращать в квартиры
- Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в ЧВК «Вагнер»
- Дырка в небе. Украина может остаться без ПВО
- В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня
- Москва осудила решение Германии о массовой высылке российских дипломатов
- Юань перспективный. Россия переходит на расчеты в нацвалютах
22 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru