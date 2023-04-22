Актер Юрий Васильев посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

Актер театра и кино, народный артист России Юрий Васильев посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве и поддержал тех, кто планирует отправиться на выполнение служебных задач.

Актер Антон Шагин посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Актер назвал присутствующий в пункте отбора настоящими мужчинами. Кроме того, актер и поэт подчеркнул высокую организацию работы пункта отбора.

По словам Васильева, столица всегда подает пример того, как все должно работать в идеале.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в столице с 3 апреля.

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ФОТО: РИА Новости
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