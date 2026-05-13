Володин заявил, что ракете «Сармат» нет равных

Российскому ракетному комплексу «Сармат» нет равных. Об этом в ходе пленарного заседания заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Путину доложили о пуске ракеты «Сармат»

Как пишет RT, он отметил, что испытания ракеты, прошедшие 12 мая, показали, что российский «ядерный щит совершенствуется».

«Будет правильным высказать слова благодарности нашим учёным, конструкторам, инженерам, военным за их вклад в повышение обороноспособности страны», — заключил спикер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
