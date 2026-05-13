Володин заявил, что ракете «Сармат» нет равных
13 мая 202613:42
Алексей Филимонов
Российскому ракетному комплексу «Сармат» нет равных. Об этом в ходе пленарного заседания заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как пишет RT, он отметил, что испытания ракеты, прошедшие 12 мая, показали, что российский «ядерный щит совершенствуется».
«Будет правильным высказать слова благодарности нашим учёным, конструкторам, инженерам, военным за их вклад в повышение обороноспособности страны», — заключил спикер.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Володин заявил, что ракете «Сармат» нет равных
- Силы ПВО за сутки сбили ракету «Нептун» и 572 беспилотника ВСУ
- Замгубернатора Белгородской области Зайнуллина уволили в связи с утратой доверия
- «Высушивают логистику»: Депутат Бородай объяснил замедление темпов СВО
- Познер назвал ушедшего из жизни Молчанова честным человеком и истинным журналистом
- «Ручная работа»: Когда со стримингов пропадут песни с упоминанием наркотиков
- Додик заявил, что Путин дает надежду всему миру
- На их совести: Почему музыканты не спешат «чистить» песни от наркотиков
- Эксперт Комар рассказал о самых неожиданных формах аллергии
- «Настоящая революция»: Смягчение политики ЦБ связали с инфляцией и ценами на квартиры