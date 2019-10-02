«Война – это не кино». Военкор об экстремальных курсах для журналистов
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН предложил избитому на курсах журналисту вспомнить условия контракта, который он подписывал.
Редактор «РИА Новости» сообщил о побоях на курсах для военных репортеров. Святослав Павлов подал заявление в Главное военное следственное управление Следственного комитета России о превышении должностных полномочий организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019», в ходе которых Павлова избили при демонстрационном захвате в заложники, заставляя при этом преодолевать тяжелые препятствия с мешком на голове. Павлов сообщил, что в ходе учений вместе с ним издевательствам подверглись еще 30 журналистов.
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН предположил, что пострадавший журналист должен был отдавать себе отчет, что отработка экстремальных ситуаций подразумевает некие физические нагрузки.
«Все зависит от контракта, который подписывался при подготовке к этим курсам. Если в нем не было сказано ничего о физическом контакте и нагрузках, то в этом случае его обиды имеют право на некую сатисфакцию. Если же там сказано, что это экстремальные курсы, что обстановка на них будет максимально приближена к боевой, подразумеваются физические нагрузки, то это уже личные обидки журналиста. В этом случае говорить тогда не о чем. На самом деле я достаточно скептично отношусь к этим курсам, понимая, что ни одни курсы тебя не приблизят к войне настолько, что ты там стал настоящим фронтовым журналистом. Для этого нужно все-таки там быть. С другой стороны, они вырабатывают какие-то навыки либо настраивают человека на то, что в реальной боевой обстановке все не так красиво, как это бывает в кино на экране. Поэтому те, кто на эти курсы идут, должны понимать, что они идут за знаниями и ощущениями, иначе эти курсы можно было бы проводить, просто сидя в классе, нудно зачитывая правила поведения в бою. В данном случае нужно разбираться в конкретной ситуации, уточнить мнения других коллег, которые участвовали в этих курсах, и посмотреть на документы, которые были заключены журналистом и теми, кто эти курсы организовывал», - резюмировал собеседник НСН.
Сообщается, что курсы экстремальной журналистики «Бастион» проводились в сентябре на территории военной части 13 140 в Севастополе, где базируется 810-я гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота ВМФ России.
Организатором проведения курсов на протяжении 13 лет является Союз журналистов Москвы, руководителем которого является главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев. Занятия проводятся на специальном полигоне в полевых условиях с моделированием кризисных ситуаций и применением боевой техники.
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