«Война – это не кино». Военкор об экстремальных курсах для журналистов

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН предположил, что пострадавший журналист должен был отдавать себе отчет, что отработка экстремальных ситуаций подразумевает некие физические нагрузки.

«Все зависит от контракта, который подписывался при подготовке к этим курсам. Если в нем не было сказано ничего о физическом контакте и нагрузках, то в этом случае его обиды имеют право на некую сатисфакцию. Если же там сказано, что это экстремальные курсы, что обстановка на них будет максимально приближена к боевой, подразумеваются физические нагрузки, то это уже личные обидки журналиста. В этом случае говорить тогда не о чем. На самом деле я достаточно скептично отношусь к этим курсам, понимая, что ни одни курсы тебя не приблизят к войне настолько, что ты там стал настоящим фронтовым журналистом. Для этого нужно все-таки там быть. С другой стороны, они вырабатывают какие-то навыки либо настраивают человека на то, что в реальной боевой обстановке все не так красиво, как это бывает в кино на экране. Поэтому те, кто на эти курсы идут, должны понимать, что они идут за знаниями и ощущениями, иначе эти курсы можно было бы проводить, просто сидя в классе, нудно зачитывая правила поведения в бою. В данном случае нужно разбираться в конкретной ситуации, уточнить мнения других коллег, которые участвовали в этих курсах, и посмотреть на документы, которые были заключены журналистом и теми, кто эти курсы организовывал», - резюмировал собеседник НСН.