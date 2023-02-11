Военный рассказал о работе экипажей российских БМД в ЛНР
Экипажи российских бронетранспортеров БМД-4 работают в течение всех суток, не давая противнику возможности активизироваться в Луганской народной республике. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщил агентству командир подразделения десантников с позывным «Шуя», ВСУ активизировались на фоне действий российских военных, выдавливающих противника с позиций. Вооруженные силы РФ заняли несколько опорных пунктов, которые украинские силы пытаются отбить, однако армия России не дает оппонентам возможности «продышки».
По словам десантника, экипажи боевых машин работают из открытых и закрытых позиций, помогают пехоте, на протяжении дня меняя технику.
«И днем, и ночью работать вообще в принципе просто, самая главная задача - быстро отработал, поменял позиции, чтобы тебя не вычислили, и с другой точки начинаешь работать», — отметил «Шуя».
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