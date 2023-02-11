Военный рассказал о работе экипажей российских БМД в ЛНР

Как сообщил агентству командир подразделения десантников с позывным «Шуя», ВСУ активизировались на фоне действий российских военных, выдавливающих противника с позиций. Вооруженные силы РФ заняли несколько опорных пунктов, которые украинские силы пытаются отбить, однако армия России не дает оппонентам возможности «продышки».

По словам десантника, экипажи боевых машин работают из открытых и закрытых позиций, помогают пехоте, на протяжении дня меняя технику.

«И днем, и ночью работать вообще в принципе просто, самая главная задача - быстро отработал, поменял позиции, чтобы тебя не вычислили, и с другой точки начинаешь работать», — отметил «Шуя».

