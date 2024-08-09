Военный эксперт Суконкин назвал походные колонны «болезнью всех армий»

По его словам, данный тип построения весьма удобен для организованного перемещения большого количества боевой техники и личного состава.

Он указал, что обойтись без походных колонн невозможно, поэтому следует принимать меры для минимизации угроз.

«Альтернативы колоннам нет. Надо проводить мероприятия по снижению угроз ударов по колоннам, обеспечивать ПВО колонн», - заключил эксперт.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Сумской области был нанесён удар по крупной колонне Вооружённых сил Украины, сообщает RT.

