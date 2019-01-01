Военный эксперт рассказал об уникальности русской «Хризантемы»

Телеканал «Звезда» поделился видеозaписью с кaдрами применения новой легкой многоцелевой упрaвляемой рaкеты, устaновленной нa вертолете Ми-28НМ.

Генконструктор AО «Московского вертолетного зaводa им. М.Л.Миля» Витaлий Щербинa сообщил, что дaнный вид рaкеты является первым среди вертолетных с головкой сaмонaведения, которaя служит для уничтожения нaземных, подводных и нaдводных целей.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН рассказал об особенностях управляемой ракеты «Хризантема-В», которая установила новый мировой рекорд в пробивании брони.

««Хризантема» - это тяжелый противотанковый ракетный комплекс, который, действительно способен пробивать броню толщиной 1 м 20 см в вертикальной проекции, то есть сбоку. Ракета «Хризантема» создана бывшим генеральным конструктором и начальником ФГУП «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) Сергеем Непобедимым. Он является автором противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) в Советской Армии, в современной России. «Хризантема» была представлена на различных форумах еще около десяти лет назад.

ПТРК «Хризантема» построена по тем же принципам, что и знаменитый «Корнет», бронепробиваемость которого тоже – около метра. Когда «Корнет» оказался в руках Хезболлы, ее бойцы пробивали израильские танки, которые атаковали Ливан в 2006 году, в лобовую проекцию. Надо заметить, что «Меркава 4», самый мощный израильский танк, обладает максимально мощной защитой в западном мире. То есть, «Корнет» прошибает броню и американского «Абрамса», и немецкого «Леопарда»», - рассказал военный аналитик.

Константин Сивков предположил, что российская ракета представляет угрозу для противника практически в любых условиях боя.

«Любой противотанковый ракетный комплекс имеет систему самонаведения, которая работает по определенным демаскирующим физическим полям танка. Как правило, для этих целей в основном применяется лазерная подсветка, способная работать практически в любых условиях. Только туман или дождь способны несколько снизить дальность стрельбы.

У американцев есть противотанковый комплекс «Джавелин», который оснащен собственной инфракрасной системой самонаведения и не требует подсветки, работая на тепловой контрастности танка – по его мотору, выхлопным газам и т.п. Предполагаю, что на «Хризантеме» может быть установлена аналогичная система.

Таким образом, «Хризантема» позволяет стрелять по любым целям в любых условиях и обстановке. Главная задача, чтобы он был произведен в необходимом для Российской армии количестве» - заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Ранее Константин Сивков в эфире НСН назвал лазерные и гиперзвуковые виды вооружений, не имеющие аналогов, которые получат российские вооруженные силы.

