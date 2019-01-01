Эксперт раскрыл новейшее оружии, на которое намекал Шойгу

«Гиперзвуковое оружие всем хорошо известно. Это «Циркон», это «Авангард», это «Кинжал». Все эти системы принимаются или уже приняты на вооружение. Что касается лазерного оружия, то это оружие ограниченных возможностей, только при хорошей погоде, ясной атмосфере. И для решения весьма ограниченных задач. У американцев лазерные аналоги стоят на боевом корабле. Ими планируется завершение противоракетной обороны. Аналогов гиперзвуковых систем пока в мире нет», - сказал он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что лазерное оружие будет определять боевой потенциал российских вооруженных сил в XXI веке.

В апреле прошлого года в США был введен в строй десантный корабль USS Portland, на борту которого установлено лазерное вооружение.