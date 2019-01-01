Эксперт раскрыл новейшее оружии, на которое намекал Шойгу
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире НСН объяснил, что имел в виду глава Минобороны.
Новые лазерные и гиперзвуковые виды вооружений, не имеющие аналогов, скоро получат российские вооруженные силы. Об это заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, первые образцы такого оружия уже поставлены на опытно-боевое дежурство.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН объяснил, что имел в виду глава Минобороны.
«Гиперзвуковое оружие всем хорошо известно. Это «Циркон», это «Авангард», это «Кинжал». Все эти системы принимаются или уже приняты на вооружение. Что касается лазерного оружия, то это оружие ограниченных возможностей, только при хорошей погоде, ясной атмосфере. И для решения весьма ограниченных задач. У американцев лазерные аналоги стоят на боевом корабле. Ими планируется завершение противоракетной обороны. Аналогов гиперзвуковых систем пока в мире нет», - сказал он.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что лазерное оружие будет определять боевой потенциал российских вооруженных сил в XXI веке.
В апреле прошлого года в США был введен в строй десантный корабль USS Portland, на борту которого установлено лазерное вооружение.
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