Военный эксперт рассказал о возможностях крылатой ракеты X-32
Российская крылатая ракета воздушного базирования Х-32 способна наносить удары по морским судам и наземным целям. О ее боеспособности рассказал военный эксперт Алексей Леонков изданию «Известия».
По его словам, крылатая ракета Х-32 класса «воздух-корабль» — это высокоточное оружие, которое можно применять для уничтожения наземных объектов.
Также эксперт добавил, что Х-32, имея дальность пуска около 600 километров, используется для поражения кораблей первого ранга, она способна вывести из строя либо утопить судно. В зависимости от типа корабля рассчитывается наряд ракет. Леонков подчеркнул, что сверхзвуковая ракета может применять различные противозенитные маневры, что сокращает шансы на ее уничтожение.
Военный эксперт отметил, что крылатая ракета X-32 имеет различные профили полета и подлета к цели. Он указал, что украинские средства ПВО, по всей видимости, не знакомы с апертурой излучения X-32.
Ранее стало известно о серии пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет X-32 по наземным объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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