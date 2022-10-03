Появилось видео Минобороны РФ пуска ракет Р-500 из комплексов «Искандер-М»

Министерство обороны России обнародовало видеозапись пусков ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». Как пояснили в ведомстве, на записи запечатлён выход комплексов на позицию, подготовительные операции к стрельбе и сами пуски по расположению вооруженных сил Украины.

Оперативно-тактические установки выполняют стрельбу крылатыми ракетами Р-500. Одна из их отличительных особенностей заключается в том, что траекторию захода на цель невозможно рассчитать.

Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков заявил на днях, что потенциал модернизации комплекса «Искандер-М» даёт возможность ещё долгое время превосходить иностранные образцы аналогичного вооружения.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил с утверждением, что западные санкции «мешают России производить такие высокоточные ракеты, как «Искандер» и X-101», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».