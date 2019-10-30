Военный эксперт объяснил, зачем России «Подсолнухи» на Дальнем Востоке
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук рассказал НСН, какими возможностями обладают уникальные радиолокационные станции, установленные на Дальнем Востоке.
Россия развернула загоризонтальные радиолокаторы «Подсолнух», обнаруживающие надводные и воздушные цели, помимо Каспия, ещё на Дальнем Востоке и Балтике. Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (входит в РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.
В этой локации радиолокационные станции (РЛС) могут быть особенно полезны, отметил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков. По его словам, в случае внезапного ядерного удара ракеты полетят в сторону России из США именно в этом направлении. Однако уникальные технологии «Подсолнуха» позволят вовремя отразить удар. Кроме того, по словам собеседника НСН, аналогов РЛС «Подсолнух» в мире на сегодняшний день нет.
«Помимо надводных целей и самолётов РЛС способна обнаружить и крылатые ракеты. С обнаружением таких целей на расстоянии 300-400 километров почти за полчаса до подлёта тех же ракет типа “Томагавк” к нашему побережью мы сможем привести все силы и средства в полную готовность, развернуть их в нужном направлении и уничтожить все подходящие воздушные цели. Таким образом, повышаются возможности по своевременному предупреждению нападения, том числе с применением низко летящих воздушных целей. Очень ценное средство. И если говорить о Дальнем Востоке, где их разворачивают, это особенно важно. Потому что американцы, если будут наносить удар, они это сделают именно с этих направлений. И это практически нивелирует возможности США в нанесении внезапных ударов крылатыми ракетами», — рассказал Сивков.
Ранее стало известно, что Минобороны РФ опубликовало видео первого пуска баллистической ракеты «Булава» с головной атомной подводной лодкой из проекта 955 «Борей» — «Князь Владимир». Пуск производился в рамках учений в Белом море.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Дания разрешила прокладку «Северного потока — 2» на своём шельфе
- Россияне назвали оптимальный размер пенсии
- Солдата, убившего восьмерых в Забайкалье, окунали перед этим в унитаз
- СК расследует убийство детдомовцев в Ейске нацистами в 1942 году
- Проект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков внесён в Госдуму