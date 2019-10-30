Военный эксперт объяснил, зачем России «Подсолнухи» на Дальнем Востоке

Россия развернула загоризонтальные радиолокаторы «Подсолнух», обнаруживающие надводные и воздушные цели, помимо Каспия, ещё на Дальнем Востоке и Балтике. Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (входит в РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.

В этой локации радиолокационные станции (РЛС) могут быть особенно полезны, отметил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков. По его словам, в случае внезапного ядерного удара ракеты полетят в сторону России из США именно в этом направлении. Однако уникальные технологии «Подсолнуха» позволят вовремя отразить удар. Кроме того, по словам собеседника НСН, аналогов РЛС «Подсолнух» в мире на сегодняшний день нет.