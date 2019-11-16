Военный эксперт объяснил поражающий фактор российских «реактивных» танков
Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН объяснил, чем восхищались американские военные, тестируя российские танки Т-80У на учениях в Южной Корее.
Америкaнские военные не упускaют возможности познaкомиться с бронетехникой России. В чaстности, нa прошедших в Южной Корее учениях солдaты и офицеры aрмии США смогли оценить БМП-3 и Т-80У. Дaнные мaшины были в 90-е годы постaвлены в южнокорейскую aрмию.
Судя по видеозaписям, опубликовaнным в официaльном Twitter бронетaнковой бригaды Greywolf, aмерикaнские тaнкисты испытaли ходовые кaчествa построенных в России «летaющих тaнков». Зaтем, «покaтaвшись» нa полигоне, Т-80У произвели несколько выстрелов.
Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в комментарии НСН отметил высокие компетенции и профессионализм американских танкистов, но также – и уникальность российских танков Т-80У.
«Эти танки не с чем сравнивать. Они были и остаются танками прорыва, созданными в годы холодной войны, чтобы с огромной скоростью врываться в города противника. Танки оснащены газотурбинными двигателями. При запуске они издают рев, схожий со звуками турбин реактивных самолетов. Поэтому Т-80 называют «реактивными» танками. Они, конечно, производят сильное впечатление. У всех остальных российских танков, оснащенных дизельными двигателями, в том числе и современных модификаций, один недостаток – недостаток скорости.
Думаю, американские военные могли сравнивать качества Т-80У если только со своими «Abrams» и германскими «Leopard», которые тоже нельзя назвать тихоходными. Южно-корейский танк K2 «Black Panther» также иногда выделяют как вообще лучший в мире. Но он никогда не выходил за пределы южно-корейского полуострова, в отличие от российских, американских и немецких машин, уже показавших себя и зарекомендовавших на полях сражений», - отметил эксперт.
Ранее в эфире НСН эксперты раскрыли секрет «таинственного оружия» танка «Армата».
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