Военный эксперт объяснил поражающий фактор российских «реактивных» танков

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в комментарии НСН отметил высокие компетенции и профессионализм американских танкистов, но также – и уникальность российских танков Т-80У.

«Эти танки не с чем сравнивать. Они были и остаются танками прорыва, созданными в годы холодной войны, чтобы с огромной скоростью врываться в города противника. Танки оснащены газотурбинными двигателями. При запуске они издают рев, схожий со звуками турбин реактивных самолетов. Поэтому Т-80 называют «реактивными» танками. Они, конечно, производят сильное впечатление. У всех остальных российских танков, оснащенных дизельными двигателями, в том числе и современных модификаций, один недостаток – недостаток скорости.

Думаю, американские военные могли сравнивать качества Т-80У если только со своими «Abrams» и германскими «Leopard», которые тоже нельзя назвать тихоходными. Южно-корейский танк K2 «Black Panther» также иногда выделяют как вообще лучший в мире. Но он никогда не выходил за пределы южно-корейского полуострова, в отличие от российских, американских и немецких машин, уже показавших себя и зарекомендовавших на полях сражений», - отметил эксперт.

Ранее в эфире НСН эксперты раскрыли секрет «таинственного оружия» танка «Армата».



