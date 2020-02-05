Военный эксперт объяснил, чем хорош новый российский танк
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский поделился с НСН особенностями технических характеристик новых военных машин.
Новый российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел государственные испытания, в скором времени он появится на вооружении армии РФ. Об этом сообщают представители нижнетагильского «Уралвагонзавода», который производит танк. Контракты между предприятием и Минобороны РФ на поставку партий танков Т-90М находятся в стадии выполнения, пишет РИА «Новости».
Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН отметил, что в 2020 году танку предстоит выйти широкое производство.
«Есть, конечно, в России и более современные машины. Например, танк Т-14 на платформе Армата и семейство других машин на этой платформе. Но это семейство пока не готово к серийному производству. Надо поддерживать высокий уровень наших танковых войск, поэтому было принято решение закупать модернизированные танки Д-72Б3 и Т-90 М. Машины значительно превосходят по характеристикам танки, которые были созданы в советское время, тем не менее, они не принципиально новые по своей компоновке. Вполне на уровне по своим современным требованиям и превосходят большинство машин зарубежных стран», - рассказал он.
Т-90М — модификация предыдущей модели, ключевым отличием танка является современный модуль с многослойным бронированием. На танке установлена высокоавтоматизированная система управления огнем, а также зенитная пулеметная установка, которой можно управлять дистанционно. Экипаж боевой машины может оценить комфорт за счет кондиционера.
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