«Лечить его надо». Военные и климатологи ответили депутату насчет климатического оружия

Нынешняя очень теплая зима в России – дело рук американцев. В этом уверен депутат Госдумы Алексей Журавлев. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что применение Штатами климатического оружия повлечёт уничтожение на планете жизни и потерю озонового слоя. При этом Журавлев особо отметил, что американская сторона проводит испытания климатического оружия вопреки международным запретам.

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН опроверг наличие климатического оружия и посоветовал депутату обратиться к врачу.

«Конечно, такого оружия не существует. Лечить надо этого депутата», - кратко ответил он на вопрос НСН.