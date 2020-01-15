«Лечить его надо». Военные и климатологи ответили депутату насчет климатического оружия
Эксперты, опрошенные НСН, посоветовали депутату Госдумы, заявившему о применении климатического оружия со стороны США, обратиться к врачу.
Нынешняя очень теплая зима в России – дело рук американцев. В этом уверен депутат Госдумы Алексей Журавлев. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что применение Штатами климатического оружия повлечёт уничтожение на планете жизни и потерю озонового слоя. При этом Журавлев особо отметил, что американская сторона проводит испытания климатического оружия вопреки международным запретам.
Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН опроверг наличие климатического оружия и посоветовал депутату обратиться к врачу.
«Конечно, такого оружия не существует. Лечить надо этого депутата», - кратко ответил он на вопрос НСН.
Первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин не стал давать оценку заявлению депутата и корректно отметил, что ни разу не присутствовал на испытаниях так называемого климатического оружия.
«Я никогда не присутствовал при испытаниях климатического оружия, никогда не видел его последствий, поэтому не могу вам ничего о нем рассказать. Как и про наличие НЛО и пришельцев», - добавил он.
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в эфире НСН также усомнился в существовании подобного оружия, заявив, что климат в этом отношении плохой помощник в силу своей непредсказуемости.
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«Это полный абсурд, ничего такого не существует, об этом уже высказался ряд специалистов. Я хотел бы напомнить, что в середине 70-х годов прошлого века по инициативе Советского Союза была принята соответствующая конвенция о недопустимости использования природной среды в подобных целях. Если говорить совсем примитивно, если даже представить, что такое оружие существует, то оно же совсем ненадежное. Представьте себе, вы зарядили облако каким-то химическим отравляющим веществом или еще чем-то и направили его на потенциального противника. Изменчивая ситуация в атмосфере может привести к тому, что это облако за счет циркуляции воздушных масс изменит свое направление, и его понесет обратно на вас. Что вы будете делать? Есть более эффективные способы воздействия на потенциального противника, климат в этом отношении плохой помощник», - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что среди ученых и военных нет однозначного мнения насчёт применения климатического оружие Соединенными Штатами Америки. Некоторые объясняют природные проблемы общим изменением климата на планете. Другие тему климатического оружия называют конспирологией. По их мнению, земляне пока не имеют возможности полноценно влиять на погоду, тем более, используя ее в качестве оружия.
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