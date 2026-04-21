Военный эксперт назвал срок взятия под контроль Славянска и Краматорска

На взятие под контроль Краматорска и Славянска российской армии может потребоваться около двух месяцев. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что данные города «очень урбанизированные и промышленно развитые», указав, что в состав агломераций входят «шахты, выработки, подземные сооружения, пересеченная местность, ряд мелких речушек, прудов, затонов».

«Нам придется, по всей видимости, применять опыт взятия такого города, как Мариуполь, потому что противник в полной мере будет использовать подземные коммуникации», — подчеркнул эксперт.

Матвийчук добавил, что взятие Краматорска и Славянска будет сравнимо с боями за Угледар и Авдеевку.

Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении двух населённых пунктов в Харьковской области и ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
