Военный эксперт назвал срок взятия под контроль Славянска и Краматорска

Он отметил, что данные города «очень урбанизированные и промышленно развитые», указав, что в состав агломераций входят «шахты, выработки, подземные сооружения, пересеченная местность, ряд мелких речушек, прудов, затонов».

«Нам придется, по всей видимости, применять опыт взятия такого города, как Мариуполь, потому что противник в полной мере будет использовать подземные коммуникации», — подчеркнул эксперт.

Матвийчук добавил, что взятие Краматорска и Славянска будет сравнимо с боями за Угледар и Авдеевку.

Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении двух населённых пунктов в Харьковской области и ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

