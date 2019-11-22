Военный эксперт назвал главные изъяны в оснащении российской армии

Президент России Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%, сообщает RT.

«В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%. При этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперёд», — сказал он.

Глава государства призвал довести долю современного оружия и техники в армии до 70%.

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН назвал военные сферы, которыми Россия может похвастаться.

«У нас лучшие в мире ПВО и ПРО. Наша авиация вполне конкурентноспособная. Она в целом на четвёрку – четвёртое поколение. Надо догнать американцев по истребителям пятого поколения, но здесь вопрос в двигателях и авионики.

У нас нормальное стрелковое оружие, но у штурмовых винтовок, автоматов есть проблемы, не всё благополучно, как и у других тоже», - отметил Прохватилов.

Среди проблемных сфер военный эксперт назвал высокие технологии и беспилотники.

«Вопрос номер один – поднимать военную электронику. Необходимо разработать и освоить выпуск микросхем для военной техники и космоса. До тех пор, пока не будет микросхем, мы будем серьёзно отставать от западных армий. Явное отставание у нас по беспилотникам от всего мира, но уже стали навёрствовать.