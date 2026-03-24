Военный эксперт Кнутов заявил, что ракеты Ирана могут долететь до Лондона
Иранские дальнобойные ракеты в настоящее время теоретически могут долететь до Лондона. Об этом сайту aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, Тегеран продолжает совершенствовать свои ракеты, которые «уже завтра могут иметь дальность и пять, и семь тысяч км».
«А может у них уже есть такая ракета, просто они не говорят о ней. Это очень и очень серьезно», – заключил эксперт.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в результате военной операции Иран лишился возможности производить баллистические ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
