Военный эксперт Кнутов заявил, что ракеты Ирана могут долететь до Лондона

Иранские дальнобойные ракеты в настоящее время теоретически могут долететь до Лондона. Об этом сайту aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, Тегеран продолжает совершенствовать свои ракеты, которые «уже завтра могут иметь дальность и пять, и семь тысяч км».

«А может у них уже есть такая ракета, просто они не говорят о ней. Это очень и очень серьезно», – заключил эксперт.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в результате военной операции Иран лишился возможности производить баллистические ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: x.com/isaraerospace
ТЕГИ:ВооружениеРакетаБаллистическая РакетаИран

Горячие новости

Все новости

партнеры