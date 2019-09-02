США обвинили в подготовке ядерного удара с помощью ИИ

Собеседник НСН отметил, что и системы искусственного интеллекта могут дать сбой. А то, что в Штатах заговорили об искусственном интеллекте, может сигнализировать о подготовке американцев нанести первый ядерный удар, добавил Константин Сивков.

«По всей видимости, речь идет о том, что американский политический вектор совершенно не уверен в том, что американские офицеры, которые находятся на постах управления применения этого оружия, будут готовы нанести первый ядерный удар по каким-то формальным признакам. Они к этому, по всей видимости, готовятся. И для того, чтобы обеспечить гарантированное исполнение их приказа, они, видимо, хотят ввести в свои системы принятия решений о применении стратегического ядерного оружия искусственный интеллект», — сказал собеседник агентства.

При этом особую опасность эксперт увидел в размещении американских ракет средней дальности в Европе, которые могут не оставить времени на взвешенное решение ни человеку, ни искусственному интеллекту.

«Дело заключается в том, что американцы, размещая ракеты средней дальности, ставят ситуацию в положение, когда и человеку не остается время для того, чтобы разобраться в ситуации. Если подлетное время баллистической ракеты с территории США составляет где-то 25-30 минут, то у нас есть время, чтобы проанализировать элементы движения цели, определиться с траекторией полета, оценить, куда она упадет, увидеть, что там не одна ракета, а большой залп пошел. Наконец, переговорить с президентом США. Много таких процедур сделать и понять, в конце концов, что это ложное срабатывание. Но когда у США ракеты средней дальности с подлетным временем 5-8 минут, то времени на это не остается. И тогда возникает ситуация, когда из-за ложного срабатывания даже человек может принять решение на ядерный удар. Вот в чем опасность. Тем более, речь идет об искусственном интеллекте», — предупредил Константин Сивков.



Примечательно, что в статье Breaking Defense приводится в пример российская система «Периметр», которая может принять сейсмическую активность за ядерные взрывы, а затем направить запрос в штаб войск, и в случае отсутствия ответа, отдать команду на запуск межконтинентальных баллистических ракет. Собеседник НСН уточнил, что от искусственного интеллекта ничего в этой системе не зависит, и пояснил, как она работает.