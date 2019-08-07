Минобороны показало первый полёт беспилотника «Охотник». Видео

Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого полёта новейшего ударного тяжёлого беспилотного аппарата «Охотник». В видеоролике БПЛА разгоняется по взлётно-посадочной полосе и взмывает в небо.

Запись также демонстрирует полёт и манёвры аппарата в воздух, кроме того, показана посадка, отмечает RT. Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что «Охотник» совершил первый полёт. Согласно открытым данным, он поднялся до 600 метров и несколько раз облетел аэродром по периметру.

«Охотник» — первый российский БПЛА тяжёлого класса. При производстве применена стелс-технология - он выполнен по схеме «летающее крыло», что обеспечивает его низкую радиолокационную заметность.