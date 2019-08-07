Минобороны показало первый полёт беспилотника «Охотник». Видео
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого полёта новейшего ударного тяжёлого беспилотного аппарата «Охотник». В видеоролике БПЛА разгоняется по взлётно-посадочной полосе и взмывает в небо.
Запись также демонстрирует полёт и манёвры аппарата в воздух, кроме того, показана посадка, отмечает RT. Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что «Охотник» совершил первый полёт. Согласно открытым данным, он поднялся до 600 метров и несколько раз облетел аэродром по периметру.
«Охотник» — первый российский БПЛА тяжёлого класса. При производстве применена стелс-технология - он выполнен по схеме «летающее крыло», что обеспечивает его низкую радиолокационную заметность.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Полный провал. Лондон признал, что не смог доказать причастность России к делу Скрипалей
- «Кремлевский комбинат питания» хочет засудить Киркорова
- Минобороны показало первый полёт беспилотника «Охотник». Видео
- Сильный пожар бушует рядом с ТЭЦ в Дзержинском. Видео
- Вилли Токарев перед смертью написал песню о Кадырове и Чечне. Аудио