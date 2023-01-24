Военные Союзного государства начали снимать технику с хранения

Белорусские военные приступили к снятию техники с длительного хранения, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

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Отмечается, что расконсервация выполняется в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск РФ и Белоруссии.

«В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения», - говорится в сообщении.

Ранее в белорусском оборонном ведомстве заявили, что в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки, в Белоруссию продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил РФ, пишут «Известия».

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Фото: Соцсети/mod.mil.by
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСоюзное государствоРоссияБелоруссия
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