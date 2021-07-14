Военные РФ проводят учения в Таджикистане на фоне наступления талибов в Афганистане
Командно-штабные учения начались в Таджикистане в 201 российской военной базе. В них принимают участие около одной тысячи военнослужащих РФ, информирует Центральный военный округ.
Подразделения уже осуществили марш в сопровождении боевых вертолетов армейской авиации в назначенные районы. В ходе учения предстоит отработать вопросы планирования и всестороннего обеспечения боевых действий в условиях динамично меняющейся обстановки.
Особый акцент будет сделан на отработке маскировки и комплексного прикрытия полевых командных пунктов от средств радиолокационной разведки, воздушных средств нападения условного противника и диверсионно-разведывательных групп. На полигонах Ляур и Самбули развёрнуты мобильные полевые пункты управления и узлы связи.
Учения проводятся на фоне обострения обстановки в соседнем с Таджикистаном Афганистане, откуда США с союзниками должны вывести свои войска к 11 сентября. В стране активизировалось запрещённое в России движение «Талибан». С мая его отряды ведут масштабное наступление на правительственные силы.
По неофициальным данным, талибы контролируют более 100 районов Афганистана. Некоторые подразделения правительственных сил под натиском противника переходят на территорию Таджикистана.
На прошлой неделе делегация талибов посетила Москву. В МИД РФ заявили, что представители «Талибана» на самом высоком уровне дали гарантии, что территория Афганистана не будет использоваться против третьих стран, в том числе России и государств Центральной Азии.
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