Военные РФ проводят учения в Таджикистане на фоне наступления талибов в Афганистане

Командно-штабные учения начались в Таджикистане в 201 российской военной базе. В них принимают участие около одной тысячи военнослужащих РФ, информирует Центральный военный округ.

Подразделения уже осуществили марш в сопровождении боевых вертолетов армейской авиации в назначенные районы. В ходе учения предстоит отработать вопросы планирования и всестороннего обеспечения боевых действий в условиях динамично меняющейся обстановки.

Особый акцент будет сделан на отработке маскировки и комплексного прикрытия полевых командных пунктов от средств радиолокационной разведки, воздушных средств нападения условного противника и диверсионно-разведывательных групп. На полигонах Ляур и Самбули развёрнуты мобильные полевые пункты управления и узлы связи.