Военные отработали новые способы ведения боя с танками и вертолетами на учениях ЗВО

Военные отработали «совместные действия мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных подразделений во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотной авиацией, вертолетами армейской авиации и войск РХБ защиты».



В ходе учений особое внимание уделили ведению локальных боевых действий, демонстрации тактических действий сухопутных войск и применения средств РЭБ и РХБЗ в системе борьбы с высокоточным оружием и беспилотниками противника.

Также тактическая группировка войск отработала новые приемы противодействия диверсионным силам и средствам, организации психологической работы при подготовке к бою.

Участниками специального учения стали более тысячи военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО, свыше 80 единиц оружия и военной техники.

