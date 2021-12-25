Военные отработали новые способы ведения боя с танками и вертолетами на учениях ЗВО

Новые способы ведения боя с танками, артиллерией и вертолетами продемонстрировала межвидовая тактическая группировка войск во время учений на полигоне «Погоново» в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

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Военные отработали «совместные действия мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных подразделений во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотной авиацией, вертолетами армейской авиации и войск РХБ защиты».

В ходе учений особое внимание уделили ведению локальных боевых действий, демонстрации тактических действий сухопутных войск и применения средств РЭБ и РХБЗ в системе борьбы с высокоточным оружием и беспилотниками противника.

Также тактическая группировка войск отработала новые приемы противодействия диверсионным силам и средствам, организации психологической работы при подготовке к бою.

Участниками специального учения стали более тысячи военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО, свыше 80 единиц оружия и военной техники.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:Воронежская ОбластьУчения
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