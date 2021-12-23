Десантники проведут масштабные учения в Крыму и Краснодарском крае

Маневры стартуют в четверг на крымском военном полигоне «Опук». В ходе учений планируется отработать боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений, войск радиационной, химической и биологической защиты, пишет RT. Кроме того, военнослужащие проведут разминирование участка местности, прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотников, выполнят огневые задачи и поразят мишени различной дальности.

Также в рамках учений десантники при огневой поддержке армейской авиации отработают десантно-штурмовые действия на вертолетах для блокирования захваченного участка и обеспечения быстрого наступления основных сил соединения.

В пятницу маневры начнутся на полигоне «Раевский» под Новороссийском. Здесь десантники отработают ведение боевых действий на коротких дистанциях и разведывательно-ударные действия дивизионом 2 С9 «Нона».

Учения состоятся в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, в них примут участие более 1 200 военнослужащих и свыше 250 единиц техники.

