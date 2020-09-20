Военные экологи вывезли 70 тонн металлолома с острова в Арктике

Военные экологи собрали и вывезли с острова Кильдин в Баренцевом море 70 тонн металлолома. Груз перевезли на десантном корабле «Александр Отраковский», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северный флот РФ.

«Металлический мусор был уложен военнослужащими экологического взвода на 14 бортовых "КАМАЗов", которые корабль ранее доставил на остров», - цитирует агентство официальное сообщение.

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В металлолом угодил и сломанный гусеничный легкобронированный тягач, обнаруженный на острове.

До конца сентября морякам-десантникам предстоит выполнить еще два рейса на остров Кильдин для вывоза собранного мусора.

Напомним, на острое Кильдин в советское время располагались военные объекты.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:ВоенныеЭкологияАрктика
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