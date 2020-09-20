Военные экологи вывезли 70 тонн металлолома с острова в Арктике

Военные экологи собрали и вывезли с острова Кильдин в Баренцевом море 70 тонн металлолома. Груз перевезли на десантном корабле «Александр Отраковский», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северный флот РФ.

«Металлический мусор был уложен военнослужащими экологического взвода на 14 бортовых "КАМАЗов", которые корабль ранее доставил на остров», - цитирует агентство официальное сообщение.